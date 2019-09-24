Бетис уверенно одолел Леванте, Вальядолид и Гранада расписали ничью: 6-й тур Примеры, матчи вторника

Состоялись первые поединки 6-го тура Примеры. Вальядолид дома не смог переиграть Гранаду (1:1), а Бетис дома победил Леванте (3:1).

Примера, 6 тур

Вальядолид – Гранада – 1:1

Голы: Плано, 13 – Фернандес, 43

Бетис – Леванте – 3:1

Голы: Лорен, 45+3, 48, Иглесиас, 67 – Эрнани, 7

В первом матче 6-го тура Примеры Вальядолид дома принимал Гранаду. К сожалению, Андрей Лунин уже привычно должен был довольствоваться ролью резервиста – место в воротах ожидаемо занял Масип. Хозяева быстро открыли счет. На 13-й минуте Тони Вилья обыграл защитников в штрафной, едва удержав мяч в пределах поля, и отдал точно на Плано, который в касание расстрелял голкипера. В похожем стиле Гранада отыгралась на 43-й минуте. Виктор Диас прострелил с фланга, а Карлос Фернандес замкнул – 1:1. Во втором тайме команды так и не смогли определить победителя.

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В другом матче Бетис посетил Леванте. Гости уже на 7-й минуте открыли счет. Вукчевич классно запустил из центра поля, а Эрнани на бешеной скорости оторвался от защитников и легко переиграл голкипера – 0:1. В конце тайма хозяева сравняли. Лорен после навеса с фланга попал в штангу, мяч отскочил прямо на него и со второй попытки тот уже попал точно в ворота. После перерыва Бетис забил еще дважды благодаря усилиям Хоакина на фланге. Сначала вингер прострелил на Лорена, который затолкал мяч в ворота и тем самым оформил дубль, а затем тот же трюк прошел на 67-й, только на острие уже был Борха Иглесиас. В итоге – 3:1 в пользу хозяев.

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