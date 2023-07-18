У своїх соцмережах іспанський клуб оголосив про підписання екс-захисника Барселони. Ектор Бельєрін приєднався до Бетіса у статусі вільного агента.

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Відомий футболіст підписав угоду на п'ять сезонів – до 2028 року. Це другий прихід Бельєріна в Бетіс. В сезоні 2021/22 він провів у складі "зелено-білих" 23 матчі в Ла Лізі та відзначився двома результативними передачами. Разом із Бетісом 28-річний Ектор завоював Кубок Іспанії.

На початку 2023 року Бельєрін покинув Барселону, оскільки не зміг виправдати очікування, та приєднався до лісабонського Спортінга. За португальську команду він зіграв у 13 матчах, в яких забив один гол.

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