В своих соцсетях испанский клуб объявил о подписании экс-защитника Барселоны. Эктор Бельерин присоединился к Бетису в статусе свободного агента.

Барселона представила Гюндогана – появилось видео подписания контракта

Известный футболист подписал соглашение на пять сезонов – до 2028 года. Это второй приход Бельерина в Бетис. В сезоне 2021/22 он провел в составе "зелено-белых" 23 матча в Ла Лиге и отличился двумя результативными передачами. Вместе с Бетисом 28-летний Эктор завоевал Кубок Испании.

В начале 2023 года Бельерин покинул Барселону, поскольку не смог оправдать ожидания и присоединился к лиссабонскому Спортингу. За португальскую команду он сыграл в 13-ти матчах, в которых забил один гол.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів