Бетіс на останній хвилині вирвав перемогу над Жироною: 20-й тур Прімери, матчі неділі

В рамках 20-го туру іспанського чемпіонату Бетіс переміг Жирону завдяки пенальті, заробленому під завісу матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 20-й тур

Бетіс – Жирона – 3:2

Голи: Тельйо, 12, Лорен, 54, Каналес, 90+4 (пен) – А. Гарсія, 36, Думбія, 44

Вільяреал – Атлетік – початок о 17:15

Леванте – Вальядолід – початок о 19:30

Райо Вальєкано – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс приймав у рідних стінах Жирону, досить швидко вирвавшись уперед завдяки штрафному, який точним ударом у дев'ятку перетворив у гол Крістіан Тельйо. Втім, розвинути успіх господарям не вдалося, а в другій половині першого тайму каталонці перехопили ініціативу та забили два м'ячі: на 36-й хвилині Алейш Відаль пострілом з краю карного майданчика зрівняв рахунок, а на 44-й Сейду Думбія після передачі Крістіана Порту з меж штрафного розстріляв лівий кут – 1:2. На старті другого тайму Бетіс знову прокинувся та двічі пробив Ясіна Буну – на 49-й хвилині гол Гвардадо не зарахували через офсайд, а от на 54-й удар Лорена Морона відновив рівність на табло. Надалі матч проходив в обопільній боротьбі, але на 90+4-й хвилині Бетіс зумів вирвати перемогу: Дуглас Луїс, який вийшов на заміну, сфолив у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, а Серхіо Каналес впевнено його реалізував – 3:2!

Таким чином, Бетіс набрав 29 очок та піднявся на сьому сходинку в турнірній таблиці, в той час як Жирона з 24 заліковими балами залишилась десятою.