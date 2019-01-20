Райо Вальекано и Сосьедад расписали боевую ничью, Леванте победил Вальядолид: 20-й тур Примеры, матчи воскресенья

В рамках 20-го тура испанского чемпионата Бетис победил Жирону благодаря пенальти, заработанному под занавес матча, Вильярреал в родных стенах сыграл вничью с Атлетиком, Леванте одолел Вальядолид, а Райо Вальекано разделил очки с Реал Сосьедадом.

Чемпионат Испании 2018/2019, 20-й тур

Бетис – Жирона – 3:2

Голы: Тельо, 12 Лорен, 54, Каналес, 90+4 (пен) – А. Гарсия, 36, Думбия, 44

Вильярреал – Атлетик – 1:1

Голы: Экамби, 71 – Коста, 18 (автогол)

Леванте – Вальядолид – 2:0

Гол: Коке, 42, Рохер, 90+5

Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Комесанья, 22, Эмбарба, 28 – Морено, 39, Виллиан Хосе, 83

Бетис принимал в родных стенах Жирону, достаточно быстро вырвавшись вперёд благодаря штрафному, который точным ударом в девятку превратил в гол Тельо. Впрочем, развить успех хозяевам не удалось, а во второй половине первого тайма каталонцы перехватили инициативу и забили два мяча: на 36-й минуте Алейш Видаль выстрелом из края штрафной сравнял счёт, а на 44-й Думбия после передачи Кристиана Порту расстрелял левый угол – 1:2. На старте второго тайма Бетис снова проснулся и дважды пробил Ясина Буну – на 49-й минуте гол Гвардадо не засчитали из-за офсайда, а вот на 54-й удар Лорена Морона восстановил равенство на табло. В дальнейшем матч проходил в обоюдной борьбе, но на 90+4-й минуте Бетис сумел вырвать победу. Дуглас Луис, который вышел на замену, сфолил в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, а Серхио Каналес уверенно его реализовал – 3:2!

Вильярреал и Атлетик не смогли выявить сильнейшего. Ибай уже в дебюте встречи мог открыть счет, однако игрок потерял прекрасную возможность, попав в штангу ворот. На 18-й минуте Вильярреал забил первым, однако отметился голом в свои ворота. Антигероем эпизода стал Хуан Коста, который результативно замкнул прострел с фланга в собственные ворота.

После перерыва "желтая субмарина" активизировалась и начала все больше времени находиться у штрафной Еррерина. На 71-й минуте это принесло свои плоды. Альфонсо классно прострелил с фланга и Экамби осталось только подставить ногу, что он и сделал, восстановив паритет в поединке. Однако епызод был неоднозначным, ведь игроки Атлетика настаивали, что было нарушение правил. Главный арбитр матча Мальенко пересмотрел видеоповтор эпизода и оставил свое решение неизменным – гол был засчитан.

Под занавес встречи, на 87-й минуте, Атлетик забил, однако Мальенко снова был вынужден воспользоваться помощью VAR. После просмотра повтора рефери решил не засчитывать гол басков из-за оффсайда Берчичи. В итоге команды расписали ничью со счетом 1:1.

Леванте на своём поле встретился с Вальядолидом и провёл очень непростой матч. Долгое время раскрыть ворота соперника не удавалось, но на 42-й минуте после подачи со штрафного Коке вывел "лягушек" вперёд. На старте второго тайма Оскар Плано забил гол, однако арбитры отменили его из-за офсайда. В дальнейшем команды потеряли ещё несколько возможностей отличиться, но настойчивее был Леванте, который в компенсированное время усилиями Рохера установил счёт 2:0.

В параллельной встрече Райо Вальекано принимал Реал Сосьедад, очень быстро забив два гола. На 22-й минуте Комесанья мощным выстрелом метров с 23-х вывел Вальекано вперёд, а на 28-й Эмбарба вышел один на один с голкипером и удвоил преимущество хозяев. Впрочем, ещё до перерыва Эктор Морено сумел отквитать один мяч, а во втором тайме на фоне футбольных качель Сосьедад смог избежать поражения. На 83-й минуте после отскока в штрафной второй гол в ворота Райо закатил Виллиан Хосе, установив окончательный счёт – 2:2.

Таким образом, Бетис набрал 29 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Реал Сосьедад идёт вслед за ним, имея в активе 26 зачётных баллов, в то время как Леванте с таким же количеством только десятый. Жирона с 24 пунктами опустилась на 11 место, Атлетик с 23 очками занимает тринадцатое, а Вальядолид с 22 очками идёт на пятнадцатом. В зоне вылета остаются Райо Вальекано (20 пунктов) и Вильярреал (18 пунктов).