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Бетіс – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

21:56 403 Читать на русском
Бетіс – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Бетіс – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Бетіс в рамках матчу 23-го туру чемпіонату Іспанії приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

6’ Серхіо Каналес
27’ Набіль Фекір
 
Френкі де Йонг 9’
6’ Серхіо Каналес
9’ Френкі де Йонг
27’ Набіль Фекір

Матч 23-го туру Ла Ліги Бетіс – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Бетіс: Роблес – Емерсон, Манді, Бартра, Морено – Родрігес, Карвалью – Фекір, Каналес, Аленья – Іглесіас

Запасні: Мартін, Барраган, Гонсалес, Сідней, Хоакін, Тельйо, Морон

Барселона: тер Штеген – Семеду, Умтіті, Лангле, Фірпо – Відаль, Бускетс, де Йонг – Роберто, Мессі, Грізманн

Запасні: Пенья, Альба, Араухо, Пуч, Артур, Ракітіч, Фаті

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