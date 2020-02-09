Бетіс – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Бетіс в рамках матчу 23-го туру чемпіонату Іспанії приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 23-го туру Ла Ліги Бетіс – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Бетіс: Роблес – Емерсон, Манді, Бартра, Морено – Родрігес, Карвалью – Фекір, Каналес, Аленья – Іглесіас
Запасні: Мартін, Барраган, Гонсалес, Сідней, Хоакін, Тельйо, Морон
Барселона: тер Штеген – Семеду, Умтіті, Лангле, Фірпо – Відаль, Бускетс, де Йонг – Роберто, Мессі, Грізманн
Запасні: Пенья, Альба, Араухо, Пуч, Артур, Ракітіч, Фаті
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