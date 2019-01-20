Бетіс – Жирона – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 21:02 101
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Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту у боротьбі за вихід у Прімеру та опустився на 4 сходинку
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Барселона – Леганес: стартові склади команд – Кравець і Лунін розпочинають в запасіІспанія — 20:44 203
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Зозуля з Альбасете грає проти конкурента в боротьбі за вихід до Прімери – пряма відеотрансляція матчуІспанія — 20:00 762
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"Селезньов спалахує на тлі оплесків", або Рекорд та іронія: іспанські ЗМІ та фанати Малаги оцінили дебют українцяІспанія — 19:00 5148
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Манчестер Сіті легко розгромив Хаддерсфілд: конкурент Зінченка вказує українцеві на дверіАнглія — 17:25 1964
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