Бетіс – Жирона – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Бетіс у матчі 20 туру Ла Ліги у драматичному матчі вдома переміг Жирону. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 20-й тур

Бетіс – Жирона – 3:2

Голи: Тельйо, 12, Лорен, 54, Каналес, 90+4 (пен) – А. Гарсія, 36, Думбія, 44

Бетіс на останній хвилині вирвав перемогу над Жироною: 20-й тур Прімери, матчі неділі

Бетіс у матчі 20 туру Ла Ліги вдома приймав Жирону. Після першого тайму гості вигравали з рахунком 2:1, але "огірки" на 54-й хвилині відновили рівновагу зусиллями Лорена. Розв'язкою став призначений пенальті на останніх секундах зустрічі, який реалізував Серхіо Каналес.