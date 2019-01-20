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Бетіс – Жирона – 3:2 – відео голів та огляд матчу

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Бетіс – Жирона – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Бетіс – Жирона – 3:2 / ФК Бетіс

Бетіс у матчі 20 туру Ла Ліги у драматичному матчі вдома переміг Жирону. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 20-й тур

Бетіс – Жирона – 3:2

Голи: Тельйо, 12, Лорен, 54, Каналес, 90+4 (пен) – А. Гарсія, 36, Думбія, 44

Бетіс на останній хвилині вирвав перемогу над Жироною: 20-й тур Прімери, матчі неділі

Бетіс у матчі 20 туру Ла Ліги вдома приймав Жирону. Після першого тайму гості вигравали з рахунком 2:1, але "огірки" на 54-й хвилині відновили рівновагу зусиллями Лорена. Розв'язкою став призначений пенальті на останніх секундах зустрічі, який реалізував Серхіо Каналес.

Іспанія20 турБеніто Вільямарін (Севілья)

Бетіс - Жирона: Неділя 20 січня 2019

Бетіс
Матч завершено
3 : 2
Жирона
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Іспанія Відеоновини Бетіс Бетіс Жирона Жирона Бетіс - Жирона
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