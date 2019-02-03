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Вільяреал втратив перемогу над Еспаньйолом: 22 тур Ла Ліги, матчі неділі

14:57 10 Читать на русском
Вільяреал втратив перемогу над Еспаньйолом: 22 тур Ла Ліги, матчі неділі
Вільяреал – Еспаньйол – 2:2 / Сайт Ла Ліги

В матчі 22 туру Ла Ліги Вільяреал не зміг втримати комфортну перевагу над Еспаньйолом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Вільяреал – Еспаньйол – 2:2

Голи: Іборра, 37, Касорла, 64, (пен) – Бонера, 75, (аг), Росалес, 81

Бетіс – Атлетіко – початок матчу о 17:15

Ейбар – Жирона – початок матчу о 19:30

Вільяреал активно розпочав матч, адже "жовта субмарина" змушена боротись за виживання. Наприкінці першого тайму Вільяреалу таки вдалось відкрити рахунок в матчі, після подачі Касорли Морено пробив у поперечку, а Іборра був першим на добиванні. По перерві Касорла збільшив розрив ударом з пенальті, проте втримати цю перевагу не вдалось. Бонера зрізав м'яч у власні ворота, а через 6 хвилин Росалес зрівняв рахунок, який і протримався до фінального свистка.

Після цієї гри Еспаньйол набрав 25 очок та розташувався на 14 місці, а Вільяреал з 19 пунктами залишився у зоні вильоту.

Іспанія22 турБеніто Вільямарін (Севілья)

Бетіс - Атлетіко: Неділя 03 лютого 2019

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