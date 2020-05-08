Бетао составил символическую сборную Динамо

Бывший защитник Динамо Бетао выделил лучших игроков "бело-синих" среди тех, с кем ему приходилось играть.

"Думаю, так: номер один – Александр Шовковский! Это наш герой, наш капитан. Если могу включить себя, то в защите будут Данило Силва, Бетао, Айила Юссуф и Бадр Эль Каддури.

"На Бешикташ я даже внимания не обращал": Цитаишвили назвал команду, в которой хотел бы себя реализовать

В центре – Карлос Корреа, Роман Еременко, Милош Нинкович, а впереди – Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко и Исмаэль Бангура", – сказал Бетао в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, защитник начал профессиональную карьеру футболиста в Коринтиансе в 2001 году. В январе 2008-го перебрался в Сантос, откуда уже через полгода перешел в Динамо за 1,6 млн евро. За "бело-голубых" грал до января 2013 года и в статусе свободного агента присоединился к французскому Эвиану. Затем была бразильская Понте-Прета, год без клуба и возвращения в Динамо. Полугодовое соглашение не произвело впечатление на руководство киевлян и контракт не продлили. Бетао снова оказался в Эвиане, откуда в августе 2016-го вернулся на родину в Аваи, за который выступает до сих пор.

"Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Лобановського, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбоя