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Бетао составил символическую сборную Динамо

20:21 107 Читати українською
Бетао составил символическую сборную Динамо
Бетао (справа) / Фото из открытых источников

Бывший защитник Динамо Бетао выделил лучших игроков "бело-синих" среди тех, с кем ему приходилось играть.

"Думаю, так: номер один – Александр Шовковский! Это наш герой, наш капитан. Если могу включить себя, то в защите будут Данило Силва, Бетао, Айила Юссуф и Бадр Эль Каддури.

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В центре – Карлос Корреа, Роман Еременко, Милош Нинкович, а впереди – Андрей Ярмоленко, Андрей Шевченко и Исмаэль Бангура", – сказал Бетао в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, защитник начал профессиональную карьеру футболиста в Коринтиансе в 2001 году. В январе 2008-го перебрался в Сантос, откуда уже через полгода перешел в Динамо за 1,6 млн евро. За "бело-голубых" грал до января 2013 года и в статусе свободного агента присоединился к французскому Эвиану. Затем была бразильская Понте-Прета, год без клуба и возвращения в Динамо. Полугодовое соглашение не произвело впечатление на руководство киевлян и контракт не продлили. Бетао снова оказался в Эвиане, откуда в августе 2016-го вернулся на родину в Аваи, за который выступает до сих пор.

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Динамо Киев Динамо Киев Эберт Уильям Амансиу Бетао Эберт Уильям Амансиу Бетао Исмаэль Бангура Исмаэль Бангура Милош Нинкович Милош Нинкович Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Шовковский Александр Шовковский Айила Юссуф Айила Юссуф Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Карлос Корреа Карлос Корреа Данило Силва Данило Силва Бадр Эль Каддури Бадр Эль Каддури Роман Еременко Роман Еременко
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