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"На Бешикташ я навіть уваги не звертав": Цітаішвілі назвав команду, в якій хотів би себе реалізувати

8 травня 19:14 540 Читать на русском
"На Бешикташ я навіть уваги не звертав": Цітаішвілі назвав команду, в якій хотів би себе реалізувати
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі пояснив, чому хоче виступати саме за київський клуб.

"Президент горить бажанням, щоб я був у Динамо. Я горю бажанням бути в Динамо. Я бачу себе в Динамо і дуже хочу просто грати тут. Після чемпіонату світу U-20 були варіанти з клубами, дзвінки.

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Говорили про Бешикташ. Але я навіть уваги не звертав. Нерозумно йти у моєму віці і в такій ситуації. Я не отримав досвіду, нічого ще не зробив у футболі. Так, чемпіон світу U-20. А кому це треба? Це додасть пару тисяч до зарплати. В Європі це, якщо і має значення, то коли тебе купують, на це вже не дивляться. Дивляться на статистику. Скільки зіграв, скільки забив. А цього немає взагалі", – сказав Цітаішвілі у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Георгій – вихованець молодіжної академії Динамо. За основну команду дебютував у фіналі Кубка України проти донецького Шахтаря 9 травня 2018 року. У поточному сезоні УПЛ провів за киян 3 матчі.

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