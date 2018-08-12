Бешикташ узгодив з Арсеналом оренду Оспіни

Голкіпер Арсенала Давід Оспіна може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Лондонський Арсенал та стамбульський Бешикташ знаходяться на фінальній стадії переговорів щодо оренди колумбійця, повідомляє Fanatik.

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Клуби вже узгодили оренду, проте не можуть дійти згоди щодо суми можливого викупу Оспіни. "Каноніри" прагнуть отримати за воротаря 8 млн євро, проте "орли" готові заплатити лише 5,5 млн.

У Бешикташа буде право першочергового викупу футболіста після завршення дії орендної угоди.

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До слова, Оспіна перейшов у Арсенал в 2014 році, проте так і не зміг виграти конкуренцію у Петера Чеха. Після приходу в Арсенал Бернда Лено, Оспіна став третім голкіпером "канонірів" та хоче змінити команду.

Нагадаємо, Арсенал програв Манчестер Сіті у першому турі АПЛ.