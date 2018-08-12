Бешикташ согласовал с Арсеналом аренду Оспины

Голкипер Арсенала Давид Оспина может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Лондонский Арсенал и стамбульский Бешикташ находятся на финальной стадии переговоров по аренде колумбийца, сообщает Fanatik.

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Клубы уже согласовали аренду, однако не могут договориться о сумме возможного выкупа Оспины. "Канониры" стремятся получить за вратаря 8 млн евро, однако "орлы" готовы заплатить лишь 5,5 млн.

У Бешикташа будет право первоочередного выкупа футболиста после завршення действия арендного соглашения.

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К слову, Оспина перешел в Арсенал в 2014 году, однако так и не смог выиграть конкуренцию у Петера Чеха. После прихода в Арсенал Бернда Лено, Оспина стал третьим голкипером "канониров" и хочет сменить команду.

Напомним, Арсенал проиграл Манчестер Сити в первом туре АПЛ.