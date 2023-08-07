Український півзахисник Руслан Маліновський, який так і не зміг адаптуватись у Марселі, готується змінити клуб. Головними претендентами на 30-річного гравця називають Торіно і Бешикташ.

Маліновський погодився перейти в Торіно – відома формула трансферу, яку пропонують Марселю

Турецький гранд вже зробив першу пропозицію щодо трансферу українця. За інформацією FutbolArena, "чорні орли" хочуть орендувати Руслана з правом викупу і готові викласти за нього 8,7 млн євро. Марсель, натомість, готовий відпустити гравця в оренду лише за 2 мільйони, а розмір майбутнього трансферу оцінив у 8 млн євро.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Руслан не зумів стати основним у команді Ігора Тудора, а після зміни головного тренера взагалі не входить у плани Марселіно Гарсії Тораля. Transfermarkt оцінює українця у 15 млн євро.

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