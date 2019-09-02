Бешикташ може завадити Шахтарю підписати Коноплянку

Вінгер гельзенкірхенського Шальке Євген Коноплянка все ще може покинути німецький клуб. В українця є кілька варіантів продовження кар'єри.

Бешикташ до самого закриття трансферного вікна буде намагатися оформити трансфер Коноплянки, стверджує Ajansspor.

Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо

За інформацією турецького видання, "орли" повернулися до кандидатури українця після жеребкування Ліги Європи, де Бешикташ потрапив до одного квартету з Брагою, Вулверхемптоном та Слован з Братислави.

Зазначається, що турки досягли згоди з футболістом щодо усіх умов, а тепер активно намагаються домовитися з Шальке.

Коноплянка може продовжити кар'єру в Сампдорії або Ромі – існує ще один несподіваний варіант

Нагадаємо, що відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо сьогодні повідомив, що Шахтар може повернути Коноплянку в Україну, і сторони вже близькі до того, щоб узгодити перехід.