Бешикташ может помешать Шахтеру подписать Коноплянку

Вингер гельзенкирхенского Шальке Евгений Коноплянка все еще может покинуть немецкий клуб. В украинца есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Бешикташ до самого закрытия трансферного окна будет пытаться оформить трансфер Коноплянки, утверждает Ajansspor.

Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио

По информации турецкого издания, "орлы" вернулись к кандидатуре украинца после жеребьевки Лиги Европы, где Бешикташ попал в один квартет с Брагой, Вулверхэмптоном и Слованом из Братиславы.

Отмечается, что турки достигли согласия с футболистом по всем условиям, а теперь активно пытаются договориться с Шальке.

Коноплянка может продолжить карьеру в Сампдории или Роме – существует еще один неожиданный вариант

Напомним, что известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что Шахтер может вернуть Коноплянку в Украину, и стороны уже близки к тому, чтобы согласовать переход.