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Коноплянка може продовжити кар'єру в Сампдорії або Ромі – існує ще один несподіваний варіант

08:24 2166 Читать на русском
Коноплянка може продовжити кар'єру в Сампдорії або Ромі – існує ще один несподіваний варіант
Євген Коноплянка / Reuters

Майбутнє вінгера збірної України Євгена Коноплянки залишається невизначеним, хоча до закриття трансферного вікна залишилося кілька днів.

Італійська Сампдорія зацікавилась у придбанні Євгена Коноплянки, передає Tuttomercatoweb.

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За інформацією видання, єдиною перешкодою трансферу можуть стати фінансові апетити українця. Додамо, що головним претендентом на Коноплянку є турецький Бешикташ, сторони начебто перебувають у завершальній стадії переговорів.

Іншим претендентом на українця стала Рома Паулу Фонсеки. Агент Коноплянки запропонував кандидатуру гравця римському клубу, передає Calciomercato. Відзначимо, що "вовки" шукають заміну Дієго Перотті, який травмувався перед стартом сезону. Сума потенційної угоди оцінюється в 4 млн євро.

Втім, існує ще один варіант для українця. Шальке, який розчарований невдалим ходом перемовин з Бешикташем, які тривають вже досить давно, розглядає варіант повернення Коноплянки до табору команди. Німці начебто вже не вірять у відхід 29-річного вінгера, тому готові дати йому ще один шанс, стверджує Waz.

У минулому сезоні Коноплянка провів за Шальке 21 матч у всіх турнірах, відзначившись 1 голом та 2 результативними передачами. Влітку українець не проходив передсезонну підготовку з командою.

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