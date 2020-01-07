Бешикташ може підписати екс-форварда Динамо Теодорчика

Колишній форвард Динамо, а нині гравець Удінезе Лукаш Теодорчик потрапив до сфери інтересів турецького Бешикташа.

Представники Бешикташа планує провести переговори з Удінезе щодо трансферу Лукаша Теодорчика, повідомляє Sabah.

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Нагадаємо, поляк опинився в італійському клубі у 2018 році, коли перейшов з Андерлехта за 3,5 млн євро. Теодорчик провів лише 5 матчів у поточному сезоні, проте не відзначився результативними діями.

До слова, Бешикташ посідає п'яте місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, поступаючись 7 очками Сівасспору, за який виступає Сергій Рибалка.

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