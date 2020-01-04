Мбокані може перебратись в чемпіонат Туреччини

Схоже, Дьємерсі Мбокані покине чемпіонат Бельгії після завершення сезону.

Фенербахче хоче запросити нападника Антверпена Дьємерсі Мбокані, повідомляє voetbalbelgie.

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Чинний контракт 34-річного форварда з бельгійським клубом завершується влітку, тому гравець може дістатись туркам безкоштовно. Керівництво Фенербахче готове платити Дьємерсі більше, ніж він отримує в Антверпені.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Мбокані провів 20 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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Нагадаємо, нападник захищає кольори Антверпена з 2018-го, раніше його контракт належав київському Динамо.