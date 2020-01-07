toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Бешикташ может подписать экс-форварда Динамо Теодорчика

7 января 11:46 315 Читати українською
Бешикташ может подписать экс-форварда Динамо Теодорчика
Лукаш Теодорчик / newspix.pl

Бывший форвард Динамо, а ныне игрок Удинезе Лукаш Теодорчик, попал в сферу интересов турецкого Бешикташа.

Представители Бешикташа планирует провести переговоры с Удинезе насчет трансфера Лукаша Теодорчика, сообщает Sabah.

Мбокани может перебраться в чемпионат Турции

Напомним, поляк оказался в итальянском клубе в 2018 году, когда перешел из Андерлехта за 3,5 млн евро. Теодорчик провел всего 5 матчей в текущем сезоне, однако не отличился результативными действиями.

К слову, Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, уступая 7 очками Сивасспора, за который выступает Сергей Рыбалка.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне
17 января
1085
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Мир Бешикташ Бешикташ Турция Удинезе Удинезе Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
15
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук