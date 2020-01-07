Бешикташ может подписать экс-форварда Динамо Теодорчика

Бывший форвард Динамо, а ныне игрок Удинезе Лукаш Теодорчик, попал в сферу интересов турецкого Бешикташа.

Представители Бешикташа планирует провести переговоры с Удинезе насчет трансфера Лукаша Теодорчика, сообщает Sabah.

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Напомним, поляк оказался в итальянском клубе в 2018 году, когда перешел из Андерлехта за 3,5 млн евро. Теодорчик провел всего 5 матчей в текущем сезоне, однако не отличился результативными действиями.

К слову, Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, уступая 7 очками Сивасспора, за который выступает Сергей Рыбалка.

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