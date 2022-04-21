Бернлі ще не знайшов нового наставника після звільнення Шона Дайча. Але вдруге поспіль проводить хороший матч. Сьогодні – впевнена перемога над Саутгемптоном.

Бернлі відкрив рахунок вже в дебюті зустрічі, коли Робертс завершив затяжну атаку шикарним ударом під дальню стійку. Наприкінці першого тайму господарі подвоїли перевагу – Коллінз замкнув подачу Браунхілла з кутового.

Між голами ще й стійка була. Бернлі атакував помітно краще за суперника. Саутгемптон почав відповідати після замін. Редмонд і Адамс, вийшовши з лави запасних, створили два моменти. Перший асистував, другий завершував. Але забити не вдалося.

Ворд-Праус міг повернути інтригу ударом зі штрафного – не склалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Бернлі. Команда набрала 28 очок і наблизилася до рятівного 17 місця на відстань одного балу. 17-м йде Евертон – Миколенку реально загрожує виліт.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий