Бернли еще не нашел нового наставника после увольнения Шона Дайча. Но второй раз подряд проводит хороший матч. Сегодня – уверенная победа над Саутгемптоном.

Бернли открыл счет уже в дебюте встречи, когда Робертс завершил затяжную атаку шикарным ударом под дальнюю штангу. В конце первого тайма хозяева удвоили преимущество – Коллинз замкнул подачу Браунхилла с углового.

Между голами еще и штанга была. Бернли атаковал заметно лучше соперника. Саутгемптон начал отвечать после замен. Редмонд и Адамс, выйдя из скамейки запасных, создали два момента. Первый ассистировал, второй завершал. Но забить не удалось.

Уорд-Праус мог вернуть интригу ударом со штрафного – не сложилось. Финальный свисток зафиксировал победу Бернли. Команда набрала 28 очков и приблизилась к спасительному 17 месту на расстояние одного балла. 17-м идет Эвертон – Миколенко реально грозит вылет.

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