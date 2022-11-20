Карім майже одразу опублікував пост у своєму Instagram: "У своєму житті я ніколи не здавався, але сьогодні повинен думати про команду, як і завжди, тому розум підказує мені поступитися своїм місцем тому, хто може допомогти нашій групі провести чудовий чемпіонат світу. Дякую за всі ваші повідомлення і підтримку".

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"Мені дуже шкода Каріма, який зробив цей чемпіонат світу своєю головною метою. Попри цей новий удар, я повністю впевнений у своїй групі. Ми зробимо все від нас залежне, щоб впоратися з величезним викликом, який на нас чекає", – цитує головного тренера Дідьє Дешама пресслужба збірної.

Нагадаємо, Франція потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців. Раніше "Ле Бльо" втратили ще Н'Голо Канте, Поля Погба, Преснеля Кімпембе і Крістофера Нкунку.

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