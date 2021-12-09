Польський нападник Баварії став справжнім феноменом останніх років. Саме він став тим, хто відповів на запитання "Хто може скласти конкуренцію Мессі та Роналу?", і це в 30 років!

Якщо світ ділиться на прихильників Мессі та Роналду, то Роберта обожнюють всі. Скромний хлопець не любить бути в центрі уваги та давати гучні інтерв'ю – за нього говорять голи. А "наговорив" він на добрих декілька томів, серед яких – скидання зіркового дуету з бомбардирської вершини ЛЧ після гегемонії тривалістю в 12 років.

Випередити Рівалдо і Рауля: ідеальний сезон Маріо Жардела

Сезон 2019/20

До сезону 2007/08 володар звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів постійно оновлювався, двічі поспіль стати найбільш влучним снайпером вдавалося ван Ністелрою. Потім п'єдестал захопили Мессі та Роналду.

У сезоні 2014/15 вони взагалі поділили перше місце між собою, пустивши на трон і Неймара, якому не вистачило лише одного гола, щоб випередити конкурентів. Здавалося, це змагання Крі та Лео триватиме вічно, поки не настане зміна поколінь. Неймар через постійні травми та скандали просто не міг тримати планку впродовж тривалого часу.

Дивитись Лігу чемпіонів – одне задоволення! Насолоджуйся найкращими футбольними матчами разом із Żubrówka Czarna.



Вболівай за свою команду з брендом для тих, хто хоче справжнього. Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Роберт Лєвандовскі став казкою для Борусії Дортмунд та безжальною зброєю мюнхенської Баварії. Йому вдалося вивести власну результативність на просто шалений рівень – пента-трик у ворота Вольфсбурга за 8 хвилин після виходу на заміну змусив Гвардіолу шоковано вхопитися за голову та увійшов в історію світового футболу.

Та Ліга чемпіонів – це турнір найкращих, де треба реалізовувати кожну нагоду. Лєвандовскі показав, що він спроможний побити навіть легенд із декількома "Золотими м'ячами".

Сезон 2019/20. Грізна Баварія потрапляє у групу "В" до Тоттенхема, Олімпіакоса та Црвени Звезди. Для "роттен" це ніби пісочниця: 18 очок, 24 – 5 по голах. "Шпори" німці в Лондоні "прибили" з рахунком 7:2 – Роберт зробив дубль. У 6 матчах Льова "настріляв" 10 голів, Црвена Звезда допомогла йому оформити покер та зробити гучну заявку на звання найкращого бомбардира.

Розправа над андердогами у групі – справа приємна, але чемпіони куються у баталіях плей-офф. Баварія показала – коли німецька машина набирає хід, то зупинити її не може ніхто.

Челсі попри свій статус та зірковість створити труднощі "роттен" не зумів – повна декласація 3:0 та 4:1, Льова записує на свій рахунок ще 3 голи.

Наступний крок мав стати справжнім футбольним десертом. Баварія – Барселона, ну хто ж цінителів футболу про таке не мріє? Окрім того, Роберт отримав шанс позмагатися з самим Мессі та змусити критиків не просто забути про сумніви, а буквально заволати від захвату.

Через COVID-19 протистояння в 1/4 та півфіналі складалося з одного матчу. Баварія мусила з ходу доводити чемпіонські амбіції. І зробила це не просто фантастично – доречного епітета просто не існує. На стадіоні "Да Луш" у Лісабоні "роттен" знищують Барселону з рахунком 8:2! Лєвандовскі забив лише наприкінці гри, але саме завдяки тому, що вся увага була прикута до нього, партнери по команді отримали багато вільного простору. Експерти були переконані – вухатий кубок Ліги чемпіонів можна віддавати Баварії вже після того матчу.

Півфінал з Ліоном Баварія проходить на інерції – спокійні 3:0 з голом Лєвандовскі наприкінці гри. Фінал!

До омріяної битви за кубок дорвався ПСЖ. Нарешті космічні багатомільйонні вкладення дали результат. Неймар хоче показати, хто тут господар, а Мбаппе – здобути звання наступника Мессі та Роналду. Але зіркою вечора став Кінгслі Коман. Кімміх м'яко та елегантно навіс з-за меж карного майданчика. М'яч летів в сторону Лєвандовскі, і Керер рванув вперед, щоб завадити поляку завдати фатальний удар. Захисник не прорахував траекторію – м'яч полетів туди, де він був секунду тому, але позицію вже зайняв Коман. Після гольової феєрії мінімальна перемога над парижанами ні в кого не викликає жодних запитань – Баварія заслужено перемогла в ЛЧ 2019/20.

15 голів в ЛЧ дарують Роберту не лише звання найкращого бомбардира – він може перервати гегемонію Лео та Крі, отримавши "Золотий м'яч"! Експерти переконані — нагорода вже в руках Роберта. Але France Football вирішив не вручати нагороду 2020 року через COVID-19. Стати найкращим – інколи недостатньо навіть цього.