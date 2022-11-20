Чергова вагома втрата чинних чемпіонів світу на Мундіаль у Катарі. Карім Бензема через травму змушений пропустити турнір.

Травма 34-річного нападника Реала не дозволить йому зіграти на другому для себе чемпіонаті світу. Карім Бензема на суботньому тренуванні отримав удар у стегно, а МРТ підтвердила серйозність пошкодження.

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Для повноцінного відновлення володарю "Золотого м'яча" знадобиться 3 тижні. Це унеможливлює участь Каріма Бензема у матчах ЧС-2022, інформує офіційний Twitter збірної Франції.

Відповідно, ЧС-2014 так і залишається єдиним для досвідченого форварда, який у 2021-му повернувся в національну команду після 6-річної відсутності.

Хто замінить нападника Реала в заявці збірної Франції, поки невідомо. Раніше "Ле Бльо" вже втратили Н'Голо Канте, Поля Погба, а останніми днями випали ще й Преснель Кімпембе і Крістофер Нкунку.

Нагадаємо, Франція потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців.

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