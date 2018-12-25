Бензема пояснив, як змінилася його роль в Реалі після відходу Роналду

Нападник Реала Карім Бензема зізнався, що відчуває, як змінилася його гра в нинішньому сезоні.

"Дійсно, ми спостерігаємо появу нового Каріма, який знову забиває голи. Відчуваю довіру з боку команди, розумію і максимально викладаюся на полі.

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Оплески, які почув днями з трибун Сантьяго Бернабеу під час матчу з Райо Вальєкано, дали відчути, що вболівальники поважають і люблять мене", – цитує Бензема Marca.

В нинішньому сезоні 31-річний нападник забив за "вершкових" 11 голів в усіх турнірах. Після 16 турів Реал набрав 29 очок і займає 4-е місце в турнірній таблиці іспанської Прімери.

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