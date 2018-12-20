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Касіма – Реал: вболівальник вибіг на поле під час матчу та обійняв Бензема та Марсело

19 грудня 23:38 145 Читать на русском
Касіма – Реал: вболівальник вибіг на поле під час матчу та обійняв Бензема та Марсело
Марсело та Гарет Бейл \ Твіттер Реала

Під час матчу 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу стався курйозний епізод.

Наприкінці зустрічі між Реалом та Касімою за вихід у фінал Клубного чемпіонату світу, на поле стадіону в Абу-Дабі вибіг вболівальник.

Бейл – третій гравець, який забивав на трьох Клубних чемпіонатах світу

Молодик встиг обійняти нападника "вершкових" Каріма Бензема та захисника Реала Марсело, після чого працівники стадіону вивели вболівальники за межі поля.

Нагадаємо, мадридський клуб переграв Касіму у півфіналі Клубного чемпіонату світу завдяки хет-трику Гарета Бейла. У фіналі Реал зустрінеться з Аль-Айном, який обіграв Рівер Плейт.

Клубний чемпіонат світуПівфінал

Касіма - Реал Мадрид: Середа 19 грудня 2018

Касіма
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Світ Відеоновини Карім Бензема Карім Бензема Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Касіма - Реал Мадрид
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