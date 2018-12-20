Касіма – Реал: вболівальник вибіг на поле під час матчу та обійняв Бензема та Марсело

Під час матчу 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу стався курйозний епізод.

Наприкінці зустрічі між Реалом та Касімою за вихід у фінал Клубного чемпіонату світу, на поле стадіону в Абу-Дабі вибіг вболівальник.

Бейл – третій гравець, який забивав на трьох Клубних чемпіонатах світу

Молодик встиг обійняти нападника "вершкових" Каріма Бензема та захисника Реала Марсело, після чого працівники стадіону вивели вболівальники за межі поля.

Нагадаємо, мадридський клуб переграв Касіму у півфіналі Клубного чемпіонату світу завдяки хет-трику Гарета Бейла. У фіналі Реал зустрінеться з Аль-Айном, який обіграв Рівер Плейт.