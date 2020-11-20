ФІФА вирішила довічно відсторонити чиновника від роботи у футбольній сфері, повідомляє DW. Крім дискваліфікації, Жан-Барт буде оштрафований на один мільйон швейцарських франків.

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Раніше стало відомо, що його звинувачують у сексуальному насильстві над декількома футболістками збірної країни. За інформацією ФІФА, Жан-Барт здійснював подібні злочини систематично в період між 2014 і 2020 роками.

Варто відзначити, що судові органи Гаїті Жан-Барта повністю виправдали, тому він збирається подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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