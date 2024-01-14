Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема може повернутися на європейську арену лише через півроку після відходу з Реала.

Француз, який влітку перебрався до Саудівської Аравії, схоже, розчарувався в місцевому чемпіонаті. Карім Бензема почав пропускати тренування та підривати дисципліну в команді.

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Згідно з інформацією інсайдера Ніколо Скіри, нападник хоче залишити Аль-Іттіхад вже взимку. Карім Бензема планує знову виступати на європейській арені й підшукує собі іншу команду.

Нагадаємо, що француз приєднався до Аль-Іттіхада півроку тому. Загалом Бензема зіграв у 20 матчах за саудівський клуб, в яких забив 12 голів та віддав п'ять асистів.

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