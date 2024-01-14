Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензем может вернуться на европейскую арену.

Француз, который летом перебрался в Саудовскую Аравию, похоже, разочаровался в чемпионате. Карим Бензема начал пропускать тренировки и подрывать дисциплину в команде.

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Согласно информации инсайдера Николо Скиры, нападающий хочет покинуть Аль-Иттихад уже зимой. Карим Бензема планирует снова выступать на европейской арене и подыскивает команду.

Напомним, что француз присоединился к Аль-Иттихаду полгода назад. В общем Бензема сыграл в 20 матчах за саудовский клуб, в которых забил 12 голов и отдал пять ассистов.

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