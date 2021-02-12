Форвард Реала Карім Бензема не впевнений щодо завершення своєї кар'єри у Мадриді.

Француз бажає виступати у Реалі лише у своїх найкращих кондиціях, а тому може не погодитись на новий контракт, повідомляє Marca.

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Поточна угода Бензема з мадридцями дійсна до літа 2022 року. Агент гравця також заявляв, що у Каріма є бажання завершити кар'єру в рідному клубі – Ліоні.

До слова, француз провів 27 матчів у поточному сезоні за Реал, відзначившись 16 голами та 5 асистами.

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