Форвард Реала Карим Бензема не уверен относительно завершения своей карьеры в Мадриде.

Француз желает выступать в Реале только в своих лучших кондициях, а потому может не согласиться на новый контракт, сообщает Marca.

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Текущее соглашение Бензема с мадридцами действительно до лета 2022 года. Агент игрока также заявлял, что у Карима есть желание завершить карьеру в родном клубе – Лионе.

К слову, француз провел 27 матчей в текущем сезоне за Реал, отметившись 16 голами и 5 ассистами.

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