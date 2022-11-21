Медичний персонал збірної Франції сумнівався у придатності Каріма Бензема до ЧС-2022 ще до одержання форвардом травми м'яза стегна. Про це повідомляє L'Équipe.

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Бензема був викликаний до табору збірної Франції, незважаючи на біль у коліні та стегні, і напередодні першого матчу проти Австралії тренувався за індивідуальною програмою. За останній місяць він відіграв за свій клуб всього 26 хвилин, але обнадійливе тренування в п'ятницю вселило надію в Дідьє Дешама — до того, як на своєму першому повноцінному тренуванні в суботу Карім відчув біль у м'язах.

У жовтні Бензема отримував травми у складі Реала, які до кінця так і не залікував.

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