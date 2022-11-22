"Я не видел, как Карим уходил с тренировки. Это было во время тренировочного матча. Потом он пошел на обследование, но время было позднее, мы уже легли спать.

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Мы услышали новость на следующее утро. Карим не мог сообщить нам эту новость, потому что уехал рано утром. Я переписывался с ним после этого. Он был расстроен тем, что пропустит турнир.

Это больно, но наша цель не меняется. Вскоре у нас матч, и мы не должны на этом зацикливаться. Это большая потеря, но у нас много хороших игроков, и мы будем бороться ради всех, кто не смог принять участие в турнире", – цитирует Камавингу L'Equipe.

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