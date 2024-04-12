У фіналі Суперкубка Саудівської Аравії зійшлися зірки, які ще минулого сезону були на перших ролях у Європі.

Суперкубок Саудівської Аравії, фінал

Аль-Іттіхад – Аль-Хіляль – 1:4

Голи: Хамдалла, 21 – Малком, 5, 89, С. Аль-Давсарі, 44, Н. Аль-Давсарі, 90+6

В основі Аль-Іттіхада вийшли Канте та Бензема, а з перших хвилин за Аль-Хіляль грали Буну, Кулібалі, Лоді, Мілінковіч-Савіч, Невеш і Малком. Команда з більшою кількістю зірок впевнено перемогла.

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Вже на п'ятій хвилині Малком легко проскочив через центр і відкрив рахунок. Хамдалла з пенальті (Буну парирував прямий удар, але не впорався з добиванням) відновив паритет, однак Аль-Давсарі знову вивів Аль-Хіляль вперед.

Аль-Хіляль міг випустити ще більше легіонерів, якби Неймар був здоровий. Бразилець спостерігав за грою на трибунах, а партнери присвятили йому голи, відсвяткувавши у фірмовому стилі. Навіть без Неймара Аль-Хіляль довів переможну серію в усіх турнірах до 34 матчів. Це рекорд.

Малком з передачі Мілінковіча-Савіча оформив дубль, а в компенсований час Аль-Іттіхад пропустив четвертий. Бензема відзначився тільки двома змарнованими моментами.