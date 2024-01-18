Аль-Іттіхад не планує відпускати Каріма Бензема в інший клуб навіть на правах оренди.

Карім Бензема вивчає варіанти для розірвання контракту з Аль-Іттіхадом. Як інформує ESPN, 36-річний нападник незадоволений тим, як поки що складається його перебування в Саудівській Аравії, незважаючи на результативність. У 24 матчах за "жовто-чорних" французький бомбардир забив 15 м'ячів.

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Повідомляється, що саудівський клуб не збирається відпускати володаря "Золотого м'яча" 2022 року – ані в оренду, ані на постійній основі. Проте Джордан Хендерсон з Аль-Іттіфака став для Бензема прикладом – англієць домовився зі своїм клубом про дострокове розірвання контракту.

Згідно з джерелом, теоретично Бензема може продовжити свою кар'єру в АПЛ – у послугах форварда зацікавлені боси Челсі.

Аль-Іттіхад посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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