Аль-Иттихад не планирует отпускать Карима Бензема в другой клуб даже на правах аренды.

Карим Бензема изучает варианты для расторжения контракта с Аль-Иттихадом. Как информирует ESPN, 36-летний нападающий недоволен тем, как пока складывается его пребывание в Саудовской Аравии, несмотря на результативность. В 24 матчах за "желто-чёрных" французский бомбардир забил 15 мячей.

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Сообщается, что саудовский клуб не собирается отпускать обладателя "Золотого мяча" 2022 года – ни в аренду, ни на постоянной основе. Тем не менее, Джордан Хендерсон из Аль-Иттифака стал для Бензема примером – англичанин договорился со своим клубом о досрочном расторжении контракта.

Согласно источнику, теоретически Бензема может продолжить свою карьеру в АПЛ – в услугах форварда заинтересованы боссы Челси.

Аль-Иттихад занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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