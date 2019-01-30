Бенітес завадив Гвардіолі побити "вічний" рекорд Моурінью

Керманич Ньюкасла Рафаель Бенітес перемогою над Манчестер Сіті (2:1) не тільки допоміг Ліверпулю в чемпіонській гонці, а й зіпсував Хосепу Гвардіолі 100-й матч в англійській Прем'єр-лізі.

Гвардіола повторив рекорд Моурінью за кількістю перемог у перших 100 матчах англійської Прем'єр-ліги, повідомляє твіттер B/R Football.

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Обидва тренери здобули по 73 перемоги. Однак, "Особливий" португалець переграв наставника Манчестер Сіті за додатковими показниками. Його Челсі зразка 2004-2007 рр. лише 9 разів програв за першу сотню поєдинків. У команди Гвардіоли таких поразок 12.

Нагоду побити досягнення Моурінью його антагоніст у футболі Гвардіола втратив напередодні, коли Манчестер Сіті сенсаційно програв Ньюкаслу на виїзді. Через це чемпіонські амбіції "містян" можуть зазнати краху, адже вже в середу Ліверпуль може збільшити свій відрив на вершині таблиці АПЛ до 7 очок.

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За іронією долі свій 100-й матч у чемпіонаті Англії Гвардіола програв Рафі Бенітесу. Коли сотий поєдинок у Прем'єр-лізі на чолі Челсі проводив Моурінью, то теж програв. А у суперниках у нього був... Ліверпуль Бенітеса. Відзначимо, що "сині" під керівництвом португальця тоді теж йшли другими в турнірі, а наздогнати Манчестер Юнайтед до кінця сезону так і не зуміли.