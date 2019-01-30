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Бенитес помешал Гвардиоле побить "вечный" рекорд Моуринью

30 января 15:38 374 Читати українською
Бенитес помешал Гвардиоле побить "вечный" рекорд Моуринью
Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью / Reuters

Наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес победой над Манчестер Сити (2:1) не только помог Ливерпулю в чемпионской гонке, но и испортил Хосепу Гвардиоле 100-й матч в английской Премьер-лиге.

Гвардиола повторил рекорд Моуринью по количеству побед в первых 100 матчах английской Премьер-лиги, сообщает твиттер B/R Football.

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Оба тренера одержали по 73 победы. Однако, "Особенный" португалец переиграл наставника Манчестер Сити по дополнительным показателям. Его Челси образца 2004-2007 гг. лишь 9 раз проиграл за первую сотню поединков. У команды Гвардиолы таких поражений 12.

Возможность побить достижение Моуринью его антагонист в футболе Гвардиола потерял накануне, когда Манчестер Сити сенсационно проиграл Ньюкаслу на выезде. Из-за этого чемпионские амбиции "горожан" могут потерпеть крах, ведь уже в среду Ливерпуль может увеличить свой отрыв на вершине таблицы АПЛ до 7 очков.

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По иронии судьбы свой 100-й матч в чемпионате Англии Гвардиола проиграл Рафе Бенитесу. Когда сотый поединок в Премьер-лиге во главе Челси проводил Моуринью, то тоже проиграл. А в соперниках у него был... Ливерпуль Бенитеса. Отметим, что "синие" под руководством португальца тогда тоже шли вторыми в турнире, а догнать Манчестер Юнайтед до конца сезона так и не сумели.

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Ньюкасл - Манчестер Сити: Вторник 29 января 2019

Ньюкасл
Матч окончен
2 : 1
Манчестер Сити
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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити АПЛ Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ньюкасл Ньюкасл Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Ньюкасл - Манчестер Сити
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