Бенітес: Коли я працював у Ліверпулі, клуб не мав грошей – довелось продати Торреса, Алонсо і Маскерано

Колишній наставник Ліверпуля Рафаель Бенітес розповів про фінансові труднощі, які були в клубі за часів його роботи.

"Коли я працював у Ліверпулі, клуб не мав грошей. В мій останній рік у Ліверпулі трансферний бюджет становив 17 млн євро. У такій ситуації складно конкурувати. Нам доводилося продавати футболістів. Ми були змушені розлучитися з Маскерано, Хабі Алонсо, Фернандо Торресом. Це був єдиний спосіб наздогнати конкурентів.

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У нинішній Ліверпуль добре вкладають гроші уже протягом трьох або чотирьох років. Клуб зробив кілька вдалих трансферів. Крім того у них є тренер, до думки якого прислухаються власники", – цитує Бенітеса Marca.

Нагадаємо, Бенітес очолював Ліверпуль з 2004 по 2010 рік. Під його керівництвом команда виграла Лігу чемпіонів у сезоні 2004/05.

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