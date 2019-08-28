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Бенітес: Хотів би попрацювати з Мессі

19:26 544 Читать на русском
Бенітес: Хотів би попрацювати з Мессі
Рафаель Бенітес / Фото Betfred

Відомий іспанський фахівець Рафаель Бенітес, який нині очолює китайський Далянь Іфан, не приховує, що захоплюється грою лідера Барселони Ліонеля Мессі.

"Я б хотів попрацювати з Мессі. Він настільки талановитий, що я міг би просто сидіти осторонь і насолоджуватися переглядом його гри. Коли він працював із збірною Аргентини на тренувальному полі Манчестер Сіті, ми спілкувалися з ним.

Власник Ньюкасла звинуватив Бенітеса у жадібності – саме через неї іспанець перейшов у китайський клуб

Ми з Мессі говоримо на однією мовою і говоримо ми про футбол", – цитує Бенітеса Goal.com.

Нагадаємо, свого часу 59-річний фахівець працював біля керма Реала, Ліверпуля, Інтера та інших єропейських грандів.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Далянь Іфан Далянь Іфан Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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