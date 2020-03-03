Бенитес: Когда я работал в Ливерпуле, клуб не имел денег – пришлось продать Торреса, Алонсо и Маскерано

Бывший наставник Ливерпуля Рафаэль Бенитес рассказал о финансовых трудностях, которые были в клубе во времена его работы.

"Когда я работал в Ливерпуле, клуб не имел денег. В мой последний год в Ливерпуле трансферный бюджет составил 17 млн ​​евро. В такой ситуации сложно конкурировать. Нам приходилось продавать футболистов. Мы были вынуждены расстаться с Маскерано, Хаби Алонсо, Фернандо Торресом. Это был единственный способ догнать конкурентов.

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В нынешней Ливерпуль хорошо вкладывают деньги уже в течение трех или четырех лет. Клуб сделал несколько удачных трансферов. Кроме того, у них есть тренер, к мнению которого прислушиваются владельцы", – цитирует Бенитеса Marca.

Напомним, Бенитес возглавлял Ливерпуль с 2004 по 2010 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов в сезоне 2004/05.

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