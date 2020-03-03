toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС

Бенитес: Когда я работал в Ливерпуле, клуб не имел денег – пришлось продать Торреса, Алонсо и Маскерано

12:38 90 Читати українською
Бенитес: Когда я работал в Ливерпуле, клуб не имел денег – пришлось продать Торреса, Алонсо и Маскерано
Рафаэль Бенитес и Фернандо Торрес / ФК Ливерпуль

Бывший наставник Ливерпуля Рафаэль Бенитес рассказал о финансовых трудностях, которые были в клубе во времена его работы.

"Когда я работал в Ливерпуле, клуб не имел денег. В мой последний год в Ливерпуле трансферный бюджет составил 17 млн ​​евро. В такой ситуации сложно конкурировать. Нам приходилось продавать футболистов. Мы были вынуждены расстаться с Маскерано, Хаби Алонсо, Фернандо Торресом. Это был единственный способ догнать конкурентов.

Бенитес: Хотел бы поработать с Месси

В нынешней Ливерпуль хорошо вкладывают деньги уже в течение трех или четырех лет. Клуб сделал несколько удачных трансферов. Кроме того, у них есть тренер, к мнению которого прислушиваются владельцы", – цитирует Бенитеса Marca.

Напомним, Бенитес возглавлял Ливерпуль с 2004 по 2010 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов в сезоне 2004/05.

"Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"

blog_ava
Цыганык: Я уже не удивляюсь нынешнему Динамо
09:17
502
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Фернандо Торрес Фернандо Торрес Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
26
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук