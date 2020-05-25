Бенітес готовий повернутися в Ньюкасл і визначився з першими трансферами – на радарі одноклубник Зінченка

Рафаель Бенітес, який наразі працює в китайському Далянь Іфан, готовий знову стати головним тренером "сорок".

Як відомо, Ньюкасл найближчим часом повинен отримати нових власників-мільярдерів із Саудівської Аравії, які готові інвестувати значні кошти в клуб. Чинний головний тренер Стів Брюс допрацює на своїй посаді до кінця сезону, після чого нове керівництво запросить нового наставника. Серед кандидатів називали Рафаеля Бенітеса та Маурісіо Почеттіно.

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60-річний іспанець, який наразі очолює китайський Далянь Іфан, готовий повернутися в Ньюкасл. Нагадаємо, Бенітес вже тренував "сорок" з 2016 по 2019 рік. У випадку повернення на Туманний Альбіон Рафа планує підсилити команду двома виконавцями – Росом Барклі з Челсі та захисником Ман Сіті Джоном Стоунзом, інформує The Telegraph.

До слова, Бенітес встиг виграти Лігу чемпіонів 2004/05 з Ліверпулем, Лігу Європи 2012/13 з Челсі, а з Валенсією ставав чемпіоном Іспанії.

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