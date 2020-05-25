Бенитес готов вернуться в Ньюкасл и определился с первыми трансферами – на радаре одноклубник Зинченко

Рафаэль Бенитес, который сейчас работает в китайском Далянь Ифан, готов снова стать главным тренером "сорок".

Как известно, Ньюкасл в ближайшее время должен получить новых владельцев-миллиардеров из Саудовской Аравии, которые готовы инвестировать значительные средства в клуб. Действующий главный тренер Стив Брюс доработает на своей должности до конца сезона, после чего новое руководство пригласит нового наставника. Среди кандидатов называли Рафаэля Бенитеса и Маурисио Почеттино.

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60-летний испанец, который сейчас возглавляет китайский Далянь Ифан, готов вернуться в Ньюкасл. Напомним, Бенитес уже тренировал "сорок" с 2016 по 2019 год. В случае возвращения на Туманный Альбион Рафа планирует усилить команду двумя исполнителями – Россом Баркли из Челси и защитником Манчестер Сити Джоном Стоунзом, информирует The Telegraph.

К слову, Бенитес успел выиграть Лигу чемпионов 2004/05 с Ливерпулем, Лигу Европы 2012/13 с Челси, а с Валенсией становился чемпионом Испании.

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