Ньюкасл продовжує будувати новий топ-клуб – на прицілі зірка Баварії за 80 мільйонів

Захисник Баварії Лукас Ернандес може продовжити свій кар'єрний шлях у складі Ньюкасла.

Англійський клуб, який має амбіції стати грандом АПЛ, прагне підписати чемпіона світу. Очікується, що цей трансфер може бути оформлений вже цього літа, стверджує Bild.

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За інформацією видання, "сороки" впевнені, що за допомогою серйозних грошових вливань в клуб нових власників їм вдасться суттєво оновити свій склад. І саме 24-річний захисник Баварії Лукас Ернандес є одним із пріоритетів Ньюкасла на ринку.

Нагадаємо, що покупка француза у мадридського Атлетіко минулого літа обійшлася чинним чемпіонам Німеччини у 80 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Ернандес провів за Баварію лише 14 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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