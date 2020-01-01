Бенфіка зібрала 20 тисяч фанів на першому тренуванні у новому році – атмосферне відео від суперника Шахтаря

Лісабонська Бенфіка традиційно для 1 січня провела відкрите тренування для своїх уболівальників.

Бенфіка розпочала підготовку до матчів 2020-го року в компанії своїх відданих фанів. Лісабонці провели відкрите тренування на Ештадіу да Луж, яке відвідали більше 20 тисяч прихильників "орлів".

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Керівництво клубу вважає, що подібні заходи сприяють встановленню тісного зв'язу між уболівальниками та командою, а також позитивно впливають на подальші результати.

Додамо, що свій перший матч у новому році Бенфіка проведе у суботу, 4 січня, на виїзді проти Віторії в рамках 15-го туру чемпіонату Португалії. Окрім того, лісабонці є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 20 та 27 лютого.

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