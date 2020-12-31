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Бенфіка узгодила трансфер Вайгля з Борусії Д – суперник Шахтаря заплатить чималу суму

18:12 526 Читать на русском
Бенфіка узгодила трансфер Вайгля з Борусії Д – суперник Шахтаря заплатить чималу суму
Юліан Вайгль / фото: Борусія Д

Півзахисник Борусії Дортмунд Юліан Вайгль продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка узгодила з дортмундською Борусією перехід Юліана Вайгля за 20 мільйонів євро, повідомляє прес-служба лісабонців.

Манчестер Юнайтед може заплатити 34 млн фунтів за таланта Бенфіки, яка зіграє з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

Зазначається, що остаточно трансфер буде здійснений після відкриття трансферного вікна. 24-річному хавбеку залишилося лише пройти медогляд і поставити підпис під контрактом з новим клубом.

В нинішньому сезоні Вайгль провів за Борусію 13 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких записав на свій рахунок один гол.

Нагадаємо, Бенфіка є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 20 та 27 лютого.

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