Бенфіка узгодила трансфер Вайгля з Борусії Д – суперник Шахтаря заплатить чималу суму

Півзахисник Борусії Дортмунд Юліан Вайгль продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка узгодила з дортмундською Борусією перехід Юліана Вайгля за 20 мільйонів євро, повідомляє прес-служба лісабонців.

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Зазначається, що остаточно трансфер буде здійснений після відкриття трансферного вікна. 24-річному хавбеку залишилося лише пройти медогляд і поставити підпис під контрактом з новим клубом.

В нинішньому сезоні Вайгль провів за Борусію 13 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких записав на свій рахунок один гол.

Нагадаємо, Бенфіка є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 20 та 27 лютого.

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