Португалія, Прем'єр Ліга, 27 тур

Бенфіка – Порту – 1:2

Голи: Кошта, 10 (аг) – Урібе, 45, Таремі, 54

Перед початком 27-го туру португальської Прімейра-ліги Бенфіка, як і раніше, лідирувала в турнірній таблиці. За вісім ігор до закінчення сезону відрив лісабонців від другого місця, де перебуває Порту, становив десять очок.

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Підопічні Консейсау почали зустріч з атаки на ворота суперника, але швидкого голу забити не вдалося. Між тим, Порту пропустив у власні. Кошта опинився на шляху м'яча, а той змінив траєкторію та опинився у сітці. Гості намагалися відігратися, але їх зусилля були марними. Команди обмінювалися атаками, але відзначитися нікому не вдалося. На 45 хвилині матчу Урібе з передачі Пепе зрівняв рахунок на табло. Через кілька хвилин, вже в доданий час до першого тайму, Порту знову забив, але арбітри розгледіли офсайд.

Друга половина гри розпочалася зі стандарту від підопічних Косайсау, який ні до чого не призвів. Нагоду виконати штрафний отримала і Бенфіка, але м'яч пройшов повз ворота. Здавалось, що господарі поля після пропущеного м'яча не змогли оговтатися. На 54 хвилині Мехді Таремі вдало скористався відскоком і пробив у нижній кут. Підопічні Шмідта намагалися контролювати гру, але наблизитися до карного майданчика суперника виходило дуже рідко. Порту надійно діяв в обороні, не дозволяючи господарям поля створювати гострі моменти. Гості намагалися втримати свою перевагу й атакували рідко. Що у підсумку їм вдалося зробити.

Бенфіка після поразки залишається на першій сходинці у турнірній таблиці з 71 балом. Порту перебуває на другому місці, скоротив відставання від лідера до семи очок. Нагадаємо, що підопічні Шмідта наступний матч проведуть у Лізі чемпіонів проти міланського Інтера. Зустріч запланована на 11 квітня.

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