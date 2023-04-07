Португалия, Премьер-лига, 27 тур

Бенфика – Порту – 1:2

Голы: Кошта, 10 (аг) – Урибе, 45, Тареми, 54

Перед началом 27-го тура португальской Примейра-лиги Бенфика по-прежнему лидировала в турнирной таблице. За восемь игр до окончания сезона отрыв лиссабонцев от второго места, где находится Порту, ставил десять очков.

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Подопечные Консейсау начали встречу с атаки на ворота соперника, но быстрого гола забить не удалось. Между тем Порту пропустил в собственные. Кошта оказался на пути мяча, а тот сменил траекторию и оказался в сетке. Гости пытались отыграться, но их усилия были тщетны. Команды обменивались атаками, но отличиться никому не удалось. На 45 минуте матча Урибе с передачи Пепе сравнял счет на табло. Через несколько минут, уже в добавленное время к первому тайму, Порту снова забил, но арбитры разглядели офсайд.

Вторая половина игры началась со стандарта от подопечных Косайсау, ни к чему не приведшему. Возможность выполнить штрафную получила и Бенфика, но мяч прошел мимо ворот. Казалось, что хозяева поля после пропущенного мяча не смогли прийти в себя. На 54 минуте Мехди Тареми удачно воспользовался отскоком и пробил в нижний угол. Подопечные Шмидта пытались контролировать игру, но приблизиться к штрафной соперника получалось очень редко. Порту надежно действовал в обороне, не позволяя хозяевам поля создавать острые моменты. Гости пытались удержать свое преимущество и редко атаковали. Что в итоге им удалось сделать.

Бенфика после поражения остается на первой строчке в турнирной таблице с 71 баллом. Порту находится на втором месте, сократил отставание от лидера до семи очков. Напомним, что подопечные Шмидта следующий матч проведут в Лиге чемпионов против миланского Интера. Встреча намечена на 11 апреля.

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