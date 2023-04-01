Бенфіка продовжила контракт зі сенсаційним тренером – знищив Динамо, позбувся Яремчука і має шанс на фінал ЛЧ
Бенфіка та Рогер Шмідт документально затвердили свої наміри щодо тривалої співпраці.
Сторони узгодили новий контракт до 30 червня 2026 року, інформує офіційний сайт "орлів". Попередня угода була на 2 роки коротшою.
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Шмідт проводить дебютний сезон на чолі Бенфіки, і він складається казково. Команда впевнено крокує до титулу чемпіона Португалії (10 очок відриву від Порту), а в ЛЧ вже дійшла до чвертьфіналу. Лісабонці зіграють з Інтером (11 і 19 квітня), після чого можуть вийти на переможця пари Мілан – Наполі, тобто шанси на фінал цілком реальні.
Зауважимо, що Шмідт встиг неабияк насолити українцям. Бенфіка під його керівництвом вибила Динамо з останнього раунду кваліфікації ЛЧ (2:0; 3:0), а потім продала Романа Яремчука в Брюгге.
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