Сторони узгодили новий контракт до 30 червня 2026 року, інформує офіційний сайт "орлів". Попередня угода була на 2 роки коротшою.

Барселона прагне повернути вихованця – зірка Бенфіки розпочав перемовини з клубом

Шмідт проводить дебютний сезон на чолі Бенфіки, і він складається казково. Команда впевнено крокує до титулу чемпіона Португалії (10 очок відриву від Порту), а в ЛЧ вже дійшла до чвертьфіналу. Лісабонці зіграють з Інтером (11 і 19 квітня), після чого можуть вийти на переможця пари Мілан – Наполі, тобто шанси на фінал цілком реальні.

Зауважимо, що Шмідт встиг неабияк насолити українцям. Бенфіка під його керівництвом вибила Динамо з останнього раунду кваліфікації ЛЧ (2:0; 3:0), а потім продала Романа Яремчука в Брюгге.

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