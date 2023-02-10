Бенфіка поступилася Бразі в рамках 1/4 фіналу Кубка Португалії. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Португалії, 1/4 фіналу

Брага – Бенфіка – 1:1

Голи: Аль-Мусраті, 35 – Гедеш, 15

Вилучення: Ба, 30, Морату. 120 (обидва – Бенфіка)

Для лісабонців все починалося дуже непогано. Вже на 15 хвилині Гедеш відкрив рахунок, замкнувши подачу екс-гравця Шахтаря Давіда Нереса. Розвинути успіх "орлам" у цей вечір не судилося.

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На 30-й хвилині Ба залишив Бенфіку у меншості, отримавши пряму червону за грубий фол. Брага дуже швидко "розіграла зайвого", зрівнявши рахунок завдяки кутовому. Оце й усі голи в основний час. Бенфіка зуміла відбитися і дотягнути до серії пенальті. Тоді у складі гостей було вже 9 гравців – Морату отримав другу жовту на 120-й.

З 11-ти метрів футболісти Браги не промахувалися, а лісабонці зуміли реалізувати лише чотири удари. У півфіналі суперником колишньої команди Паулу Фонсеки стане Насьйонал, іншу пару склали Порту та Фамалікан.

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